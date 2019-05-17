Самолет Киев-Египет совершил экстренную посадку в Одессе

Самолет, который летел из Киева в Египет, совершил экстренную посадку в Одессе из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, летевший из Борисполя в египетский Шарм-эш-Шейх, совершил экстренную посадку в одесском аэропорту.

Решение об экстренной посадке было связано с анонимным сообщением о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета. Оно поступило сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30.

Примерно в 4:00 авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов и подвергся тщательной проверке. Взрывчатку специалисты не нашли, и в 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Кроме того, сегодня в пресс-службе Одесской полиции сообщили о минировании восьми отелей. В частности, в 09:30 в полицию поступило сообщение о том, что восемь отелей, расположенных в Приморском и Киевском районах, заминированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС.

Напомним, 16 мая полицейские проверяли сообщение о минировании десяти объектов на территории Одессы. Информация о "минировании" не подтвердилась.