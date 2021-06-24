Самолет Киев - Батуми вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации на борту

Об этом сообщила в Facebook компания SkyUp Airlines.

В компании отметили, что самолет, который выполнял рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в аэропорт вылета, и посадка в 12:30 прошла в обычном режиме.

"Все пассажиры находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты. Мы заботимся о безопасности пассажиров, после возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж согласно международным правилам вернулся в ближайший аэропорт", - говорится в сообщении.

Также в компании пообещал отправить пассажиров в Батуми "максимально оперативно" другим самолетом SkyUp.