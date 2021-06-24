Рейс Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ421 по маршруту Киев-Батуми, вынужден был вернуться в аэропорт Борисполь. Это случилось вскоре после взлета.

Самолет Boeing 737 с регистрационным номером UR-SQI вылетел из аэропорта в 11:41. Но уже в районе города Кагарлык Киевской области, согласно данным сервиса Flightradar24, самолет сделал поворот и несколько кругов, после чего вновь взял курс на Борисполь. Самолет уже приземлился в аэропорту.

В авиакомпании пока не комментировали, что стало причиной данной ситуации.