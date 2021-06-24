Літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту через нештатну ситуацію на борту
Літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту. Точну причину з'ясують технічні фахівці.
Про це повідомила в Facebook компанія SkyUp Airlines.
У компанії відзначили, що літак, який виконував рейс PQ0421 за маршрутом Київ - Батумі, повернувся до аеропорту вильоту, і посадка о 12:30 пройшла в звичайному режимі.
"Всі пасажири знаходяться в безпеці і найближчим часом відправляться в Батумі іншим літаком. Причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці. Ми дбаємо про безпеку пасажирів, після виникнення нештатної ситуації на борту досвідчений екіпаж згідно з міжнародними правилами повернувся в найближчий аеропорт", - йдеться в повідомленні.
Також в компанії пообіцяв відправити пасажирів в Батумі "максимально оперативно" іншим літаком SkyUp.
Нагадаємо, раніше в Польщі літак Wizz Air, який летів з Катовіце до Запоріжжя, повернувся в аеропорт вильоту і здійснив аварійну посадку.