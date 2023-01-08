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З самого ранку у Херсоні чути вибухи

Фото: з самого ранку у Херсоні чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці у неділю, 8 січня, у Херсоні пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, гучні вибухи можуть чути через роботу українських військових. Однак пізніше стало відомо про те, що у місті є "прильоти".

Наразі військова адміністрація Херсона не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, вчора у місті також повідомляли про вибухи. Пізніше голова місцевої ОВ Ярослав Янушевич підтвердив інформацію, проте зазначив, що поки що з'ясовується, куди саме могли вдарити окупанти.

Також вчора повідомлялося, що російські війська близько 40 разів відкривали вогонь по Херсону та області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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ХерсонВійна в Україні