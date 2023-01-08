С самого утра в Херсоне слышны взрывы

Утром в воскресенье, 8 января, в Херсоне прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, громкие взрывы могут быть слышны из-за работы украинских военных. Однако позже стало известно о том, что в городе есть "прилеты".
В настоящий момент военная администрация Херсона не комментирует эту информацию.
Напомним, вчера в городе также сообщали о взрывах. Позже глава местной ОВА Ярослав Янушевич подтвердил информацию, однако отметил, что пока выясняется, куда именно могли ударить оккупанты.
Также вчера сообщалось, что российские войска около 40 раз открывали огонь по Херсону и области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.
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