С самого утра в Херсоне слышны взрывы

Утром в воскресенье, 8 января, в Херсоне прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, громкие взрывы могут быть слышны из-за работы украинских военных. Однако позже стало известно о том, что в городе есть "прилеты". В настоящий момент военная администрация Херсона не комментирует эту информацию.