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На саммите "Восточного партнерства" не обсуждали "Северный поток-2"

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Брюссель, Четверг 16 декабря 2021 01:40
На саммите "Восточного партнерства" не обсуждали "Северный поток-2" Фото: саммит "Восточного партнерства" не обсуждал Северный поток-2 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Участники саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток-2". ЕС должен быть готов к новым вариантам развития ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Финляндии Санну Марин по итогам саммита "Восточного партнерство".

Марин сообщила также, что санкции в отношении РФ тоже не обсуждались.

"Мы не обсуждали санкции на этом конкретном уровне, но мы, конечно, обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит нас, и мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий в этом регионе", - указала премьер.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.

В свою очередь глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что единую позицию по агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС. Брюссель готов обсуждать санкции.

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