На саміті "Східного партнерства" не обговорювали "Північний потік-2"

Учасники саміту "Східного партнерства" в Брюсселі не обговорювали "Північний потік-2". ЄС має бути готовий до нових варіантів розвитку ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін за підсумками саміту "Східного партнерства".

Марін повідомила також, що санкції щодо РФ теж не обговорювалися.

"Ми не обговорювали санкції на цьому конкретному рівні, але ми, звичайно, обговорювали в цілому ситуацію з Україною, яка дуже турбує нас, і ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій в цьому регіоні", - вказала прем'єр.