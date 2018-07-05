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На саммите Украина-ЕС могут отреагировать на намерения блокирования сайтов в Украине

НовостиПолитика    05.07.2018 - 14:10
Фото: Елена Сотник (facebook.com)
Фото: Елена Сотник (facebook.com)

Сотник прогнозирует отдельные заявления в сторону Украины на саммите по поводу наступления на свободу слова

На саммите Украина-ЕС могут отреагировать на угрозу наступления на свободу слова в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала секретарь комитета по вопросам европейской интеграции, глава подкомитета по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Самопомич" Елена Сотник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вчера Еврокомиссия приняла решение по поводу угроз наступления на свободу слова в Украине. Это отдельная резолюция, и они уже приняли решение, что они будут мониторить во время избирательного процесса вообще все, что происходит в СМИ. Поэтому я думаю, что мы можем ожидать (во время саммита, - ред.) по крайней мере каких-то выпадов и отдельных заявлений в сторону Украины", - рассказала Сотник.

Напомним, в четверг Рада не смогла включить в повестку дня законопроект №6688, которым предусматривается блокирование сайтов без решения суда. Так, включение поддержали лишь 158 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Отметим, что законопроект был внесен в парламент еще в 2017 году.

Проект о блокировании сайтов без решения суда может не соответствовать законодательству ЕС, - нардеп Кому депутаты предлагают разрешить блокировку интернет-сайтов без решения суда
Темы: Закон о блокировке сайтов    Теги публикации: Евросоюз, блокировка, сайт, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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