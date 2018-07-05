На саміті Україна-ЄС можуть відреагувати на наміри блокування сайтів в Україні

Сотник прогнозує окремі заяви у бік України на саміті з приводу наступу на свободу слову

На саміті Україна-ЄС можуть відреагувати на загрозу наступу на свободу слова в Україні. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла секретар комітету з питань європейської інтеграції, голова підкомітету з питань адаптації українського законодавства до законодавства ЄС, член постійної делегації України у ПАРЄ, народний депутат від фракції "Самопоміч" Олена Сотник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вчора Єврокомісія прийняла рішення з приводу загроз наступу на свободу слова в Україні. Це окрема резолюція, і вони вже прийняли рішення, що вони будуть моніторити під час виборчого процесу взагалі все, що відбувається у ЗМІ. Тому я думаю, що ми можемо очікувати (під час саміту, - ред.) принаймні якихось випадів і окремих заяв у бік України", - розповіла Сотник.

Нагадаємо, у четвер Рада не змогла включити до порядку денного законопроект №6688, яким передбачається блокування сайтів без рішення суду. Проект в черговий раз не був включений до порядку денного для прийняття рішення. Так, включення підтримали лише 158 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Відзначимо, що законопроект був внесений до парламенту ще в 2017 році.