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На саммите лидеров стран ЕС обсудят новые санкции против России

Автор: Артур Родивилов

На саммите лидеров стран Евросоюза обсудят введение новых санкций против России, в том числе экономических. Участники соберутся на следующей неделе.

Об этом заявила зампред Европейской комиссии Вера Йоурова в интервью "Чешскому радио".

Она сказала, что новые санкции должны также стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.

"Законные требования Европейского союза к российской стороне повторяются: прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", - сказала Йоурова.

Йоурова добавила, что разочарована подходом ряда других европейских стран и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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