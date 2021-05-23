На саммите лидеров стран ЕС обсудят новые санкции против России

На саммите лидеров стран Евросоюза обсудят введение новых санкций против России , в том числе экономических. Участники соберутся на следующей неделе.

Она сказала, что новые санкции должны также стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.

"Законные требования Европейского союза к российской стороне повторяются: прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", - сказала Йоурова.

Йоурова добавила, что разочарована подходом ряда других европейских стран и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.