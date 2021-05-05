На саміті G7 підтримали Україну і пообіцяли стежити за агресією РФ
На саміті "Великої сімки" в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини і Франції продовжать стежити за російською агресією.
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан "на полях" саміту G7 обговорили Росію, Україну, а також ситуацію в Чаді, Камеруні і Лівані.
"Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США і Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України", - наголошується в повідомленні.
Глава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і "Північний потік-2". Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.
"Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу "Північний потік-2". Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.
Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.