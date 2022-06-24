На саммите G7 обсудят последствия войны в Украине, - Блинкен

Страны группы G7 на предстоящем саммите в Германии обсудят войну России против Украины, в частности последствий военной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
По его словам, одной из тем переговоров стран "Большой семерки" станет также возможность дипломатического решения конфликта.
"Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", - заявил Блинкен.
Напомним, что саммит стран G7 пройдет в замке Эльмау в Баварии 26-28 июня.
Ранее мы сообщали, что на саммит "Большой семерки" пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
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