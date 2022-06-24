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На саммите G7 обсудят последствия войны в Украине, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны группы G7 на предстоящем саммите в Германии обсудят войну России против Украины, в частности последствий военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

По его словам, одной из тем переговоров стран "Большой семерки" станет также возможность дипломатического решения конфликта.

"Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", - заявил Блинкен.

Напомним, что саммит стран G7 пройдет в замке Эльмау в Баварии 26-28 июня.

Ранее мы сообщали, что на саммит "Большой семерки" пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

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Энтони БлинкенG7Война России против Украины