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На саміті G7 обговорять наслідки війни в Україні, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни групи G7 на майбутньому саміті в Німеччині обговорять війну Росії проти України, зокрема наслідків військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

За його словами, однією з тем переговорів країн "Великої сімки" стане також можливість дипломатичного вирішення конфлікту.

"Наслідки російської агресії проти України будуть обговорюватися в наступні дні, зокрема, питання про те, чи можливий пошук дипломатичного рішення, а також підготовка до ситуації, якщо такої можливості не буде", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, що саміт країн G7 пройде в замку Ельмау в Баварії 26-28 червня.

Раніше ми повідомляли, що на саміт "Великої сімки" запросили президента України Володимира Зеленського.

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Ентоні БлінкенG7Війна Росії проти України