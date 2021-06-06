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До саммита Украина-ЕС должны обновить тарифную часть соглашения об ассоциации, - Минэкономики

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал о работе над обновлением соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Он ожидает, что к октябрю будет обновлена тарифная часть соглашения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

По словам Качки, украинская сторона вместе с европейскими экспертами продолжают работать над обновлением соглашения с Евросоюзом. Работа ведется, в частности, над торговой частью.

"Предполагается, что до саммита Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, уже будет обновлена тарифная часть", - рассказал он.

Напомним, в феврале 2021 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциации. Он отмечал, что обновление торговой части сделки начнется уже в этом году.

До этого в Евросоюзе анонсировали всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Руководители Европейского совета и Еврокомиссии рассчитывали на начало углубленного сотрудничества между Украиной и ЕС.

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