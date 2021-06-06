До саміту Україна-ЄС мають оновити тарифну частину угоди про асоціацію, - Мінекономіки

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка розповів про роботу над оновленням угоди про асоціацію з Європейським союзом. Він очікує, що до жовтня буде оновлено тарифну частину угоди.

"Передбачається, що до саміту Україна-ЄС, який має відбутися в жовтні цього року, вже буде оновлена тарифна частина", - розповів він.

За словами Качки, українська сторона разом з європейськими експертами продовжують працювати над оновлення угоди з Євросоюзом. Робота ведеться, зокрема, над торговою частиною.

Нагадаємо, у лютому 2021 року віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна та ЄС переглянуть угоду про асоціацію. Він зазначав, що оновлення торгової частини угоди почнеться вже цього року.

До цього в Євросоюзі анонсували всеосяжний перегляд угоди про асоціацію України з ЄС. Керівники Європейської ради та Єврокомісії розраховували на початок поглибленої співпраці між Україною та ЄС.