Саммит Вышеградской группы отменили из-за венгерской поддержки России
Саммит министров обороны стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, отменили из-за венгерской поддержки России. Встреча должна была пройти 30-31 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Как заявили в Министерстве обороны Словакии, встреча не состоится, поскольку Польша и Чехия отказалась принимать участия из-за того, что Венгрия фактически поддерживает действия России в войне против Украины.
В частности, из-за риторики Будапешта по поводу российского вторжения в Украину отменил участие министр обороны Польши Мариуш Блащак как и его чешская коллега Яна Чернохова.
"Я всегда поддерживала V4, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь" - написала она в своем Twitter.
Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан ранее объяснил нежелание отказываться от российской нефти и газа тем, что Венгрия слишком зависит от энергоресурсов РФ.
Отметим, Чехия предлагала рассмотреть принятие Украины в Вышеградскую группу.
Вышеградская группа была создана в 1991 году для совместной интеграции Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в европейские структуры.
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