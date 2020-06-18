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Саммит "Восточного партнерства" состоится в 2021 году

Новости » Политика     18.06.2020 - 22:43
Саммит "Восточного партнерства" состоится в 2021 году
Фото: Шарль Мишель (flickr.com/European Business Summit)

Саммит пройдет в Брюсселе

Саммит "Восточного партнерства" при участии Европейского союза, Украины, Молдовы, Грузии, Беларуси, Азербайджана и Армении запланирован на 2021 год. Саммит состоится в марте в Брюсселе.

Об этом после видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

По словам президента Евросовета, лидеры обсуждали подготовку физического саммита в марте 2021 года в столице Бельгии.

"Мы определили пять приоритетов, пять важных предметов, над которыми мы будем работать вместе для того, чтобы подготовиться и принять совместную декларацию в следующем году", - рассказал Мишель.

Отметим, участие в сегодняшней видеоконференции лидеров "Восточного партнерства" принял украинский президент Владимир Зеленский.

Во время конференции Зеленский заявил, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском союзе.

Также РБК-Украина писало, что накануне саммита "Восточного партнерства" Украина заручилась поддержкой Швеции.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Восточное партнерствосаммитБрюссель
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