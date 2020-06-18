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Саміт "Східного партнерства" відбудеться у 2021 році

Новини » Політика     18.06.2020 - 22:43
Саміт "Східного партнерства" відбудеться у 2021 році
Фото: Шарль Мішель (flickr.com/European Business Summit)

Саміт проходитиме в Брюсселі

Саміт "Східного партнерства" за участі Європейського союзу, України, Молдови, Грузії, Білорусі, Азербайджану та Вірменії заплановано на 2021 рік. Саміт відбудеться в березні у Брюсселі.

Про це після відеоконференції лідерів "Східного партнерства" заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

За словами президента Євроради, лідери обговорювали підготовку фізичного саміту в березні 2021 року в столиці Бельгії.

"Ми визначили п'ять пріоритетів, п'ять важливих предметів, над якими ми будемо працювати разом для того, щоб підготуватися і прийняти спільну декларацію наступного року", - розповів Мішель.

Зазначимо, участь у сьогоднішній відеоконференції лідерів "Східного партнерства" взяв український президент Володимир Зеленський.

Під час конференції Зеленський заявив, що Україна прагне повноправного членства в Європейському союзі.

Також РБК-Україна писало, що напередодні саміту "Східного партнерства" Україна заручилася підтримкою Швеції.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Восточное партнерствоСамітБрюссель
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