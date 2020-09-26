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Саммит Украина-ЕС перенесли на 6 октября

Автор: Максим Зайченко

Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.

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Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС-Украина", - сообщил он.

Как сообщил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов. Основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

При этом посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас сообщил, что в ближайшее время со стороны ЕС не ожидается никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины, однако ЕС помогает Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

Отметим, министр экономики Игорь Петрашко считает, что официальные переговоры о пересмотре Соглашения об ассоциации с Европейским союзом начнутся в январе 2021 года.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в Соглашение об ассоциации с ЕС украинский бизнес подал более 150 изменений.

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