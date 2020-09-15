Украинский бизнес подал более 150 изменений в Соглашение про ассоциацию с ЕС

Фото: Ольга Стефанишина

Представители украинского бизнеса подали более 150 предложений по обновлению Соглашения про ассоциацию с Европейским союзом. Диалог с бизнесом длился с июля месяца.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Около 65% предпринимателей считают, что уменьшение/обнуление ввозных пошлин со стороны ЕС может положительно повлиять на рост объемов экспорта в ЕС. А 15% хотят не просто выйти на европейские рынки, а открыть собственную компанию в ЕС", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что правительство не будет рассматривать меры, которые противоречат духу Соглашения.

"В первую очередь, при формировании позиции мы будем исходить из того, что надо максимально поддерживать наши компании, давать им стимулы для развития, независимо от того, идет ли речь о большом или малом бизнесе. Второе - это поддержка и развитие конкуренции", - сказала Стефанишина.

Также вице-премьер отметила необходимость открытости процесса.

Ранее РБК-Украина писало, что у Стефанишиной планировали создать аналитический центр для работы над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, Украина хочет обновить соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в октябре.