ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинский бизнес подал более 150 изменений в Соглашение про ассоциацию с ЕС

Киев, Вторник 15 сентября 2020 11:29
Украинский бизнес подал более 150 изменений в Соглашение про ассоциацию с ЕС
Фото: Ольга Стефанишина
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Представители украинского бизнеса подали более 150 предложений по обновлению Соглашения про ассоциацию с Европейским союзом. Диалог с бизнесом длился с июля месяца.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Около 65% предпринимателей считают, что уменьшение/обнуление ввозных пошлин со стороны ЕС может положительно повлиять на рост объемов экспорта в ЕС. А 15% хотят не просто выйти на европейские рынки, а открыть собственную компанию в ЕС", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что правительство не будет рассматривать меры, которые противоречат духу Соглашения.

"В первую очередь, при формировании позиции мы будем исходить из того, что надо максимально поддерживать наши компании, давать им стимулы для развития, независимо от того, идет ли речь о большом или малом бизнесе. Второе - это поддержка и развитие конкуренции", - сказала Стефанишина.

Также вице-премьер отметила необходимость открытости процесса.

Ранее РБК-Украина писало, что у Стефанишиной планировали создать аналитический центр для работы над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, Украина хочет обновить соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика соглашение об ассоциацииизменения
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь