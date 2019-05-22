Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня

Фото: Йенс Столтенберг (з відкритих джерел)

Найближчий саміт північноатлантичного альянсу пройде в Лондоні

Найближчий саміт північноатлантичного альянсу відбудеться в Лондоні 3-4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter генсека НАТО Йенс Столтенберг.

"Радий повідомити, що саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня в Лондоні", - написав він.

У 1949 році Великобританія була однією з дванадцяти засновників НАТО, а Лондон був домом для першої штаб-квартири альянсу, йдеться на сайті альянсу.

"Тому це підходяще місце для керівників держав і урядів НАТО для планування майбутнього альянсу. Разом ми розглянемо поточні та нові безпекові виклики, і як НАТО буде продовжувати інвестувати і адаптуватися, щоб залишатися опорою стабільності в наступні роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глави міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні розглянули пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які виходять від Росії в Чорноморському регіоні.

Додамо, в НАТО узгодили пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні. За словами Столтенберга, підтримка НАТО буде активізуватися в таких напрямках як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань та обмін інформацією.