ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня

Новини » Політика    22.05.2019 - 20:47
Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня
Фото: Йенс Столтенберг (з відкритих джерел)

Найближчий саміт північноатлантичного альянсу пройде в Лондоні

Найближчий саміт північноатлантичного альянсу відбудеться в Лондоні 3-4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter генсека НАТО Йенс Столтенберг.

"Радий повідомити, що саміт НАТО відбудеться 3-4 грудня в Лондоні", - написав він.

У 1949 році Великобританія була однією з дванадцяти засновників НАТО, а Лондон був домом для першої штаб-квартири альянсу, йдеться на сайті альянсу.

"Тому це підходяще місце для керівників держав і урядів НАТО для планування майбутнього альянсу. Разом ми розглянемо поточні та нові безпекові виклики, і як НАТО буде продовжувати інвестувати і адаптуватися, щоб залишатися опорою стабільності в наступні роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глави міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні розглянули пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які виходять від Росії в Чорноморському регіоні.

Додамо, в НАТО узгодили пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні. За словами Столтенберга, підтримка НАТО буде активізуватися в таких напрямках як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань та обмін інформацією.

 

 

Німеччина оголосила про рекордне зростання військових витрат Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ над Естонією
Новини України НАТОЄнс Столтенберг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся