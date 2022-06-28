Саммит НАТО согласует комплексный пакет помощи Украине, - Столтенберг

На саммите НАТО в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня, будет согласован комплексный пакет помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после встречи с премьером Испании Педро Санчесом.

По его словам, саммит в Мадриде станет ключевым, поскольку НАТО согласует новую стратегическую концепцию. В ней будет коренным образом изменена стратегия сдерживания и обороны.

"Мы согласуем комплексный пакет помощи Украине, чтобы помочь им отстоять право на самооборону. Чрезвычайно важно, что мы готовы продолжать оказывать поддержку, потому что Украина сейчас сталкивается с жестокостью, которой мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил Столтенберг.

Он также рассчитывает на то, что на саммите удастся добиться прогресса в вопросе вступления Финляндии и Швеции.