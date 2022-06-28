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Саміт НАТО погодить комплексний пакет допомоги Україні, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На саміті НАТО в Мадриді, який пройде з 28 по 30 червня, буде погоджено комплексний пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява генсека НАТО Єнса Столтенберга після зустрічі з прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

За його словами, саміт в Мадриді стане ключовим, оскільки НАТО погодить нову стратегічну концепцію. У ній буде докорінно змінена стратегія стримування і оборони.

"Ми погодимо комплексний пакет допомоги Україні, щоб допомогти їм відстояти право на самооборону. Надзвичайно важливо, що ми готові продовжувати надавати підтримку, тому що Україна зараз стикається з жорстокістю, якої ми не бачили в Європі з часів Другої світової війни", - зазначив Столтенберг.

Він також розраховує на те, що на саміті вдасться домогтися прогресу в питанні вступу Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, раніше Столтенберг розкрив, яку військову допомогу постачатимуть країни НАТО для України.

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НАТОЄнс Столтенберг