Саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе

Саммит НАТО, который сегодня прошел в Брюсселе, призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. Участники Альянса также потребовали от Москвы отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт финансовой и военной поддержкой военизированных формирований на востоке Украины. Мы подтверждаем нашу полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины", - отмечается в документе.
Участники саммита подчеркнули важность обеспечения полного и безопасного доступа миссии ОБСЕ на все территории Украины, включая Крым и украинско-российскую границу.
"Мы призываем Россию прекратить наращивание военной активности и ограничение навигации в частях акватории Черного моря. Мы также призываем прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам", - утонили участники саммита.
В НАТО также призвали Москву отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, поскольку эти регионы являются частями Грузии.
"НАТО считает, что Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику", - указывается в коммюнике.
В то же время лидеры Альянса подтвердили открытость к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО, подчеркнув, что блок не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.
Он также добавил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно ПДЧ.