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Саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Саммит НАТО, который сегодня прошел в Брюсселе, призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. Участники Альянса также потребовали от Москвы отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

"Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт финансовой и военной поддержкой военизированных формирований на востоке Украины. Мы подтверждаем нашу полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины", - отмечается в документе.

Участники саммита подчеркнули важность обеспечения полного и безопасного доступа миссии ОБСЕ на все территории Украины, включая Крым и украинско-российскую границу.

"Мы призываем Россию прекратить наращивание военной активности и ограничение навигации в частях акватории Черного моря. Мы также призываем прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам", - утонили участники саммита.

В НАТО также призвали Москву отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, поскольку эти регионы являются частями Грузии.

"НАТО считает, что Россия продолжает использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику", - указывается в коммюнике.

В то же время лидеры Альянса подтвердили открытость к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО, подчеркнув, что блок не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Он также добавил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно ПДЧ.

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