Саммит НАТО: Порошенко провел переговоры с премьером Нидерландов

На саммите НАТО лидеры Украины и Нидерландов обсудили санкции против России

На полях саммита НАТО в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

На встрече Порошенко поблагодарил Рютте за солидарность и практическую помощь в противодействии российской агрессии, в частности за поддержку Нидерландами решения ЕС продлить санкции против РФ.

Кроме того, Рютте поприветствовал ратификацию украинским парламентом соглашения о сотрудничестве в деле уголовного расследования трагедии МН 17. Порошенко призвал его к более тесному сотрудничеству в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете безопасности ООН в 2018 году, в частности в вопросе развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе и освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Также сообщается, что Порошенко предложил Рютте посетить Украину.

Напомним, ранее Порошенко встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. В рамках встречи стороны договорились продолжить диалог в сфере защиты культурного наследия и по историческим вопросам.



