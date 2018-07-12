Порошенко и Дуда встретились в Брюсселе

Порошенко призвал президента Польши внести изменения в закон об ИНП

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, в ходе рабочего визита в Брюссель на саммите НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В частности, в ходе переговоров Порошенко призвал внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, где речь идет об интересах Украины.

В рамках этого вопроса стороны договорились продолжить диалог в сфере защиты культурного наследия и увековечению мест памяти украинского и польского народов на территории обеих стран.

Также Порошенко поблагодарил Дуде за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН", - передает пресс-служба.

Также стороны согласились мобилизовать усилия для противодействия строительству "Северного потока-2".

Напомним, ранее Порошенко во время мероприятий по чествованию памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов заявил, что крепкое стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет мощным ответом агрессивной политике Кремля.