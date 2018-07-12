Саміт НАТО: Порошенко провів переговори з прем'єром Нідерландів

На саміті НАТО лідери України та Нідерландів обговорили санкції проти Росії

На полях саміту НАТО в Брюсселі президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського президента.

На зустрічі Порошенко подякував Рютте за солідарність і практичну допомогу в протидії російської агресії, зокрема за підтримку Нідерландами рішення ЄС продовжити санкції проти РФ.

Крім того, Рютте привітав ратифікацію українським парламентом угоди про співпрацю в справі кримінального розслідування трагедії МН 17. Порошенко закликав його до тіснішої співпраці в контексті непостійного членства Нідерландів в Раді безпеки ООН в 2018 році, зокрема в питанні розгортання миротворчої місії на окупованому Донбасі та звільнення українських політв'язнів з російських в'язниць.

Також повідомляється, що Порошенко запропонував Рютте відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Порошенко зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. В рамках зустрічі сторони домовилися продовжити діалог у сфері захисту культурної спадщини та історичних питань.