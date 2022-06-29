Саммит НАТО назвал единственный способ завершения войны России против Украины

Он подчеркнул, что экономические санкции против России сильно влияют на страну, но в то же время они также сильно ударили по европейскому населению. В частности, он вспомнил "энергетическую войну", которую ведет Москва с февраля.

"Лучший способ покончить со всем этим - помочь Украине одержать победу в военном понимании. У нас нет другого выбора",- заявил министр по прибытии на саммит НАТО.

По его словам, Бельгия уже поставила военную технику в Украину и будет продолжать это делать.

Напомним, недавно сообщалось, что Бельгия передаст Украине тысячи автоматов, горючее и противотанковые средства.

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