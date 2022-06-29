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Саміт НАТО назвав єдиний спосіб завершення війни Росії проти України

Фото: саміт НАТО назвав єдиний спосіб завершення війни Росії проти України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Єдиний спосіб закінчити війну, спричинену російським вторгненням в Україну - це допомогти Києву її виграти. І в НАТО продовжать це робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кро, якого цитує Sudinfo.

Він наголосив, що економічні санкції проти Росії сильно впливають на країну, але водночас вони також сильно вдарили по європейському населенню. Зокрема, він згадав "енергетичну війну", яку веде Москва з лютого.

"Найкращий спосіб покінчити з усім цим - допомогти Україні перемогти у військовому розумінні. У нас немає іншого вибору",- заявив міністр після прибуття на саміт НАТО.

За його словами, Бельгія вже поставила військову техніку в Україну і продовжуватиме це робити.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Бельгія передасть Україні тисячі автоматів, пальне та протитанкові засоби.

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НАТОБельгияВійна Росії проти України