Саміт НАТО назвав єдиний спосіб завершення війни Росії проти України

Він наголосив, що економічні санкції проти Росії сильно впливають на країну, але водночас вони також сильно вдарили по європейському населенню. Зокрема, він згадав "енергетичну війну", яку веде Москва з лютого.

"Найкращий спосіб покінчити з усім цим - допомогти Україні перемогти у військовому розумінні. У нас немає іншого вибору",- заявив міністр після прибуття на саміт НАТО.

За його словами, Бельгія вже поставила військову техніку в Україну і продовжуватиме це робити.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Бельгія передасть Україні тисячі автоматів, пальне та протитанкові засоби.

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