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Бельгия передаст Украине тысячи автоматов, горючее и противотанковые средства, - RTBF

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Брюссель, Пятница 22 апреля 2022 17:58
Бельгия передаст Украине тысячи автоматов, горючее и противотанковые средства, - RTBF Фото: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (facebook com alexanderdecroo)
Автор: Артем Горовенко

Бельгия намерена передать Украине несколько тысяч автоматов, который списываются с вооружения бельгийской армии. А также противотанковые средства и горючее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Сообщается, что сегодня в парламенте премьер-министр Александр Де Кроо оценил бельгийскую военную помощь в 76 млн евро, включая все поставки оружия украинской армии с 24 февраля. По его словам поставки продолжатся.

По данным RTBF, речь идет о 5000 автоматов FN Herstal, которые в бельгийской армии заменяются на FN SCAR. Также будет поставлено 200 противотанковых средств, 3800 тонн горючего и защитные средства.

Отметим, в марте правительство Бельгии одобрило приобретение для Украины оружия (летального и нелетального, а также средств защиты и ночного видения) на сумму 11 млн евро.

Напомним, ранее Испания направила Украине 200 тонн боеприпасов и два десятка бронемашин.

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