Бельгия передаст Украине тысячи автоматов, горючее и противотанковые средства, - RTBF

Бельгия намерена передать Украине несколько тысяч автоматов, который списываются с вооружения бельгийской армии. А также противотанковые средства и горючее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF .

Сообщается, что сегодня в парламенте премьер-министр Александр Де Кроо оценил бельгийскую военную помощь в 76 млн евро, включая все поставки оружия украинской армии с 24 февраля. По его словам поставки продолжатся.

По данным RTBF, речь идет о 5000 автоматов FN Herstal, которые в бельгийской армии заменяются на FN SCAR. Также будет поставлено 200 противотанковых средств, 3800 тонн горючего и защитные средства.

Отметим, в марте правительство Бельгии одобрило приобретение для Украины оружия (летального и нелетального, а также средств защиты и ночного видения) на сумму 11 млн евро.