UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Саммит в Мадриде станет решающим для НАТО: Столтенберг объяснил почему

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Саммит в Мадриде 28-30 июня станет решающим для НАТО, ведь на нем должны согласовать трансформацию коллективной обороны Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для El Pais.

НАТО должно утвердить на саммите стратегическую концепцию альянса.

"Это будет исторический саммит по многим причинам. Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников встречаются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны. И совместное появление в Мадриде - мощный сигнал в эти непредсказуемые и опасные времена", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что НАТО соглашается на самую большую трансформацию их коллективной обороны со времен окончания холодной войны. Это предполагает увеличение численности войск, готовность к быстрому реагированию и большое количество готового оборудования.

Напомним, в США назвали три главные цели саммитов G7 и НАТО. Все они связаны с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс Столтенберг