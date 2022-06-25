Саммит в Мадриде станет решающим для НАТО: Столтенберг объяснил почему

Саммит в Мадриде 28-30 июня станет решающим для НАТО, ведь на нем должны согласовать трансформацию коллективной обороны Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для El Pais.
НАТО должно утвердить на саммите стратегическую концепцию альянса.
"Это будет исторический саммит по многим причинам. Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников встречаются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны. И совместное появление в Мадриде - мощный сигнал в эти непредсказуемые и опасные времена", - сказал генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что НАТО соглашается на самую большую трансформацию их коллективной обороны со времен окончания холодной войны. Это предполагает увеличение численности войск, готовность к быстрому реагированию и большое количество готового оборудования.
Напомним, в США назвали три главные цели саммитов G7 и НАТО. Все они связаны с Украиной.
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