Саммит в Мадриде станет решающим для НАТО: Столтенберг объяснил почему

Саммит в Мадриде 28-30 июня станет решающим для НАТО, ведь на нем должны согласовать трансформацию коллективной обороны Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для El Pais .

НАТО должно утвердить на саммите стратегическую концепцию альянса.

"Это будет исторический саммит по многим причинам. Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников встречаются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны. И совместное появление в Мадриде - мощный сигнал в эти непредсказуемые и опасные времена", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что НАТО соглашается на самую большую трансформацию их коллективной обороны со времен окончания холодной войны. Это предполагает увеличение численности войск, готовность к быстрому реагированию и большое количество готового оборудования.