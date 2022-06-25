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Саміт в Мадриді стане вирішальним для НАТО: Столтенберг пояснив чому

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Саміт в Мадриді 28-30 червня стане вирішальним для НАТО, адже на ньому мають погодити трансформацію колективної оборони Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для El Pais.

НАТО має затвердити на саміті Стратегічну концепцію Альянсу.

"Це буде історичний саміт із багатьох причин. Це буде історична подія насамперед тому, що 30 союзників зустрічаються у розпал найбільшої безпекової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна поява в Мадриді - потужний сигнал у ці непередбачувані та небезпечні часи", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що НАТО погоджується на найбільшу трансформацію їхньої колективної оборони з часів закінчення холодної війни. Це передбачає збільшення чисельності військ, готовність до швидкого реагування та велику кількість готового обладнання.

Нагадаємо, у США назвали три головні цілі самітів G7 і НАТО. Усі вони пов'язані з Україною.

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НАТОЄнс Столтенберг