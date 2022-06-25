Саміт в Мадриді стане вирішальним для НАТО: Столтенберг пояснив чому

Саміт в Мадриді 28-30 червня стане вирішальним для НАТО, адже на ньому мають погодити трансформацію колективної оборони Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для El Pais .

НАТО має затвердити на саміті Стратегічну концепцію Альянсу.

"Це буде історичний саміт із багатьох причин. Це буде історична подія насамперед тому, що 30 союзників зустрічаються у розпал найбільшої безпекової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна поява в Мадриді - потужний сигнал у ці непередбачувані та небезпечні часи", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що НАТО погоджується на найбільшу трансформацію їхньої колективної оборони з часів закінчення холодної війни. Це передбачає збільшення чисельності військ, готовність до швидкого реагування та велику кількість готового обладнання.