Саммит лидеров ЕС и США, в котором примет участие Байден, состоится 15 июня

"Они приветствовали предстоящий саммит ЕС-США, который состоится 15 июня, как важный шаг в активизации трансатлантического партнерства", - говорится в сообщении.

Саннино и Шерман подчеркнули общую заинтересованность ЕС и США в укреплении основанного на правилах международного порядка и обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности и всеобщих прав человека.

Кроме того, стороны обсудили ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как Россия, Украина и Беларусь, а также недавнее насилие в Израиле, на Западном берегу и в Секторе Газа.