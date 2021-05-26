Саммит лидеров ЕС и США, в котором примет участие Байден, состоится 15 июня

Саммит лидеров Европейского союза и Соединенных Штатов состоится 15 июня. В частности, в нем примет участие президент США Джо Байден.
Об этом шла речь во время встречи генсека европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и заместителя госсекретаря США Венди Шерман, передает пресс-служба ЕС.
"Они приветствовали предстоящий саммит ЕС-США, который состоится 15 июня, как важный шаг в активизации трансатлантического партнерства", - говорится в сообщении.
Саннино и Шерман подчеркнули общую заинтересованность ЕС и США в укреплении основанного на правилах международного порядка и обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности и всеобщих прав человека.
Кроме того, стороны обсудили ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как Россия, Украина и Беларусь, а также недавнее насилие в Израиле, на Западном берегу и в Секторе Газа.
Ранее в Белом доме заявляли, что в Брюсселе Байден примет участие в саммите США - ЕС. В ходе него американский президент подчеркнет приверженность Соединенных Штаты сильному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях.
Напомним, Джо Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО, который запланирован на 14 июня.