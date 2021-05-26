Саміт лідерів ЄС і США, в якому візьме участь Байден, відбудеться 15 червня

Саміт лідерів Європейського Союзу та Сполучених Штатів відбудеться 15 червня. Зокрема, в ньому візьме участь президент США Джо Байден.
Про це йшлося під час зустрічі генсека Європейської зовнішньополітичної служби Стефано Санніно та заступника держсекретаря США Венді Шерман, передає прес-служба ЄС.
"Вони вітали майбутній саміт ЄС-США, який відбудеться 15 Червня, як важливий крок в активізації трансатлантичного партнерства", - йдеться в повідомленні.
Санніно і Шерман підкреслили загальну зацікавленість ЄС і США у зміцненні заснованого на правилах міжнародного порядку і зобов'язалися продовжувати тісну співпрацю на підтримку демократичних цінностей, глобальної та регіональної стабільності і загальних прав людини.
Крім того, сторони обговорили ряд зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес, таких як Росія, Україна і Білорусь, а також недавнє насильство в Ізраїлі, на Західному березі і в Секторі Газа.
Раніше в Білому домі заявляли, що в Брюсселі Байден візьме участь у саміті США - ЄС. В ході нього американський президент підкреслить прихильність Сполучених Штати сильному трансатлантичному партнерству, заснованому на спільних інтересах і цінностях.
Нагадаємо, Джо Байден вирушить до Брюсселя на саміт НАТО, який запланований на 14 червня.