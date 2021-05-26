Саміт лідерів ЄС і США, в якому візьме участь Байден, відбудеться 15 червня

Про це йшлося під час зустрічі генсека Європейської зовнішньополітичної служби Стефано Санніно та заступника держсекретаря США Венді Шерман, передає прес-служба ЄС .

"Вони вітали майбутній саміт ЄС-США, який відбудеться 15 Червня, як важливий крок в активізації трансатлантичного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Санніно і Шерман підкреслили загальну зацікавленість ЄС і США у зміцненні заснованого на правилах міжнародного порядку і зобов'язалися продовжувати тісну співпрацю на підтримку демократичних цінностей, глобальної та регіональної стабільності і загальних прав людини.

Крім того, сторони обговорили ряд зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес, таких як Росія, Україна і Білорусь, а також недавнє насильство в Ізраїлі, на Західному березі і в Секторі Газа.