Саммит Крымской платформы пройдет завтра: состав участников и другие детали

Задачи на второй саммит Крымской платформы

По словам Кулебы, на нынешний саммит ставились три задачи:

Увеличить количество участников

Расширить географию участия в Крымской платформе

Повысить уровень участников саммита

"Уже сейчас могу отметить, что МИД вместе с Офисом президента Украины, нашими посольствами и миссиями за рубежом успешно выполняют все три. Саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией, и уровнем представительства", - отметил министр.

Кто примет участие

В прошлом году саммит Крымской платформы выявил и слабые места. В частности, он объединил евроатлантическое пространство и страны G7, но слабо были представлены Азия, Африка и Латинская Америка. В этом году Крымская платформа станет глобальной, и ее география расширится за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики.

Украина уже получила подтверждение от новых стран и международных организаций. Кроме того, более высоким будет и уровень участников. В 2021 году из 46 делегаций 15 были представлены на уровне глав государств, правительств и парламентов и еще 3 - на уровне руководства международных институций.

По состоянию на сегодня участие во втором саммите Международной Крымской платформы подтвердили уже около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров.

"Раскрывать все детали не буду, чтобы не облегчать задачу нашему врагу. Завтра все увидите", - подчеркнул Кулеба.

Насколько актуально сейчас проводить саммит

Кулеба отмечает, что саммит Крымской платформы особенно актуален на фоне полномасштабной войны.

"Российская агрессия демонстрирует, как остро стоит вопрос завершения оккупации Крыма. Ведь Россия использует захваченный полуостров как военную базу для своей агрессии и дестабилизации всего мира. Возвращение Крыма под контроль Украины гарантирует безопасность всего Черноморского региона, Европы и мира", - добавил он.

Что такое Крымская платформа

Это дипломатическая инициатива Украины, которая в перспективе должна перерасти в постоянный консультативно-координационный механизм для того, чтобы вернуть проблему Крыма в международную повестку дня.

Украина рассчитывает, что вовлеченность других государств поможет деоккупировать Крым и восстановить на полуострове украинскую власть.