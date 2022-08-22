Саміт Кримської платформи пройде завтра: склад учасників та інші деталі

Завдання на другий саміт Кримської платформи

За словами Кулеби, на нинішній саміт ставилися три завдання:

Збільшити кількість учасників

Розширити географію участі в Кримській платформі

Підвищити рівень учасників саміту

"Вже зараз можу зазначити, що МЗС разом з Офісом президента України, нашими посольствами та місіями за кордоном успішно виконують всі три. Саміт цього року позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією, і рівнем представництва", - зазначив міністр.

Хто візьме участь

Минулого року саміт Кримської платформи виявив і слабкі місця. Зокрема, він об'єднав євроатлантичний простір і країни G7, але слабо були представлені Азія, Африка і Латинська Америка. Цього року Кримська платформа стане глобальною, і її географія розшириться за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики.

Україна вже отримала підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Крім того, більш високим буде і рівень учасників. У 2021 році з 46 делегацій 15 були представлені на рівні глав держав, урядів і парламентів і ще 3 - на рівні керівництва міжнародних інституцій.

Станом на сьогодні участь у другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів і прем'єр-міністрів.

"Розкривати всі деталі не буду, щоб не полегшувати завдання нашому ворогові. Завтра все побачите", - підкреслив Кулеба.

Наскільки актуально зараз проводити саміт

Кулеба зазначає, що саміт Кримської платформи особливо актуальний на тлі повномасштабної війни.

"Російська агресія демонструє, як гостро стоїть питання завершення окупації Криму. Адже Росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії і дестабілізації всього світу. Повернення Криму під контроль України гарантує безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу", - додав він.

Що таке Кримська платформа

Це дипломатична ініціатива України, яка в перспективі має перерости в постійний консультативно-координаційний механізм для того, щоб повернути проблему Криму в міжнародний порядок денний.

Україна розраховує, що залученість інших держав допоможе деокупувати Крим і відновити на півострові українську владу.