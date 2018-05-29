Саммит G20 в Гамбурге: полиция провела обыски в четырех странах Европы

Обыски прошли в Италии, Испании, Швейцарии и Франции

Правоохранители провели обыски в четырех странах Европы в связи с прошлогодними беспорядками в Гамбурге во время саммита стран "Большой двадцатки". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Обыски прошли в Италии, Испании, Швейцарии и Франции, где власть вела розыски подозреваемого в причастности к беспорядкам. Для его задержания был выдан европейский ордер на арест", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рейды состоялись в европейских странах во вторник утром в рамках расследования беспорядков в Германии.

Немецкий общественный вещатель NDR сообщил, что обыскивали дома в Риме, Генуе и Мадриде.

Сообщается, что рейды состоялись при поддержке нескольких правоохранительных органов и Eurojust - европейского агентства, занимающегося судебным трансграничным сотрудничеством.

Ранее в этом году следователи заявили об основаниях считать, что многие из активистов, которые стояли за насильственными протестами, прибыли из Италии и Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 августа 2018 года, в немецком Гамбурге был вынесен первый приговор злоумышленнику, который агрессивно вел себя по отношению к полицейским во время саммита G20 ("Большой двадцатки").

Стоит добавить, что в ночь на 8 июля 2017 года протесты, которыми сопровождался саммит Большой двадцатки в Гамбурге, переросли в беспорядки. При этом наибольшее обострение наблюдалось в квартале Шанцен - экстремисты поджигали баррикады и машины, совершали нападения на магазины и бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в правоохранителей.