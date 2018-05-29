Саміт G20 в Гамбурзі: поліція провела обшуки у чотирьох країнах Європи

Обшуки пройшли в Італії, Іспанії, Швейцарії та Франції

Правоохоронці провели обшуки у чотирьох країнах Європи у зв’язку із минулорічними заворушеннями в Гамбурзі під час саміту країн "Великої двадцятки". Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Обшуки пройшли в Італії, Іспанії, Швейцарії та Франції, де влада вела розшуки підозрюваного у причетності до безладів. Для його затримання був виданий європейський ордер на арешт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рейди відбулися у європейських країнах у вівторок вранці у межах розслідування заворушень в Німеччині.

Німецький суспільний мовник NDR повідомив, що обшукували помешкання у Римі, Генуї та Мадриді.

Повідомляється, що рейди відбулися за підтримки декількох правоохоронних органів та Eurojust - європейського агентства, що займається судовим транскордонним співробітництвом.

Раніше цього року слідчі заявили про підстави вважати, що багато з активістів, які стояли за насильницькими протестами, прибули з Італії та Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 28 серпня 2018 року, у німецькому Гамбурзі було винесено перший вирок зловмиснику, який агресивно поводився по відношенню до поліцейських під час саміту G20 ("Великої двадцятки").

Варто додати, що в ніч на 8 липня 2017 року протести, якими супроводжувався саміт Великої двадцятки в Гамбурзі, переросли у заворушення. При цьому найбільше загострення спостерігалося в кварталі Шанцен - екстремісти підпалювали барикади і машини, здійснювали напади на магазини і кидали каміння та пляшки з запалювальною сумішшю у правоохоронців.