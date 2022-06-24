UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Саммит ЕС поддержал переход Хорватии на евро

Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Лидеры стран-участниц Евросоюза одобрили переход Хорватии на валюту евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Евро является денежным выражением нашей общей судьбы и частью нашей европейской мечты. Теперь сбывается мечта для Хорватии. Поздравляю премьера Андрея Пленковича, поскольку Хорватия сможет присоединиться к еврозоне", - отметил он.

Ожидается, что в течение июля после переговоров с ЕС и Европейским центральным банком должны быть приняты три законодательных акта, которые позволят Хорватии перейти на евро уже с 1 января 2023 года.

Напомним, в 2017 году хорватский премьер Андрей Пленкович говорил, что его страна намерена войти в еврозону в течение 7-8 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит ЕСХорватия