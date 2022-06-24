Саммит ЕС поддержал переход Хорватии на евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Ожидается, что в течение июля после переговоров с ЕС и Европейским центральным банком должны быть приняты три законодательных акта, которые позволят Хорватии перейти на евро уже с 1 января 2023 года.

"Евро является денежным выражением нашей общей судьбы и частью нашей европейской мечты. Теперь сбывается мечта для Хорватии. Поздравляю премьера Андрея Пленковича, поскольку Хорватия сможет присоединиться к еврозоне", - отметил он.

Напомним, в 2017 году хорватский премьер Андрей Пленкович говорил, что его страна намерена войти в еврозону в течение 7-8 лет.

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