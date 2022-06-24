Саміт ЄС підтримав перехід Хорватії на євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Євро є грошовим вираженням нашої спільної долі і частиною нашої європейської мрії. Тепер збувається мрія для Хорватії. Вітаю прем'єра Андрія Пленковича, оскільки Хорватія зможе приєднатися до єврозони", - зазначив він.

Очікується, що протягом липня після переговорів з ЄС і Європейським центральним банком мають прийняти три законодавчі акти, які дозволять Хорватії перейти на євро вже з 1 січня 2023 року.