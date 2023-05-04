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На саміті в Туреччині сталася перепалка між делегаціями України та РФ та бійка за прапор

Фото: українськи депутати в Анкарі влаштували протест на ПАЧЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 4 травня, депутати Верховної ради спробували зірвати виступ російської делегації на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Anadolu.

Депутатка Держдуми від "Єдиної Росії" Ольга Тимофєєва на виступ почепила на піджак "георгіївську стрічку" - символ російської агресії. Українські чиновники спробували зірвати її виступ. Вони розгорнули прапори за її спиною, при цьому члени російської делегації намагались запобігти діям українців.

Після цього у ситуацію втрутився спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп. Він оголосив перерву, а також заявив, що делегація, яка порушила регламент заходу, залишила залу зали.

"Тут буде говорити той, кому надано слово. Я не дозволю порушити спокій і порядок ведення заходу. Якщо в когось є подібні наміри, то нехай залишить приміщення", - сказав він.

Фото: українськи депутати в Анкарі влаштували протест на ПАЧЕС

Шентоп заявив, що кожен має право висловлювати вої думки в усній формі. Однак необхідно дотримуватись регламенту заходу.

"У цьому немає нічого поганого. Однак якщо будуть зроблені спроби проведення акцій, то майданчик сьогоднішніх зборів перестане бути парламентським заходом і перетвориться на вуличний рух", – зазначив турецький спікер.

Унаслідок інциденту в кулуарах заходу сталася ще одна бійка. Російський делегат вирвав український прапор із рук нардепа Олександр Маріковський, після чого перший отримав на горіхи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Стамбулі на 5 травня заплановані переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч пройде на рівні заступників міністрів оборони.

Нагадаємо, як писало Reuters з посиланням на високопоставленого українського чиновника, переговори щодо зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі заплановані на сьогодні, 3 травня.

Варто зазначити, що у рамках цієї угоди Україна не веде прямих перемовин з Росією.

Українська сторона обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті своєю чергою ведуть окремі перемовини з РФ.

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