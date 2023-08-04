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На саміті в Саудівській Аравії розподілять між країнами пункти формули миру, - ОП

Фото: заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

На саміті в Саудівській Аравії між країнами буде розподілено відповідальність щодо окремих пунктів української "формули миру".

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Є абсолютно припустимим, що країни Глобального Півдня не будуть брати участь в організації всіх 10 принципів української формули миру. Це абсолютно нормально", - сказав Жовква.

З огляду на це, за його словами, одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому, чи іншому пункті.

"Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті номер 1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті номер 8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни", - пояснив заступник керівника ОП.

Жовква наголосив, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української формули миру.

"І, зверніть увагу, що зараз все менше і менше лунає так званих альтернативних пропозицій, думок щодо миру. Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цієї формулою миру, враховує раціональні побажання наших партнерів", - додав він.

Саміт у Саудівській Аравії

Відомо, що завтра у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті візьму участь представники понад 30 країн, зокрема США, ЄС, Канади, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту і Мексики.

Зауважимо, що Китай також може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

В Офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

Ми також писали, що Україна прагне створити більшу коаліцію дипломатичної підтримки за межами своїх основних західних прихильників.

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