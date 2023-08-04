На саммите в Саудовской Аравии распределят между странами пункты формулы мира, - ОП

"Является абсолютно допустимым, что страны Глобального Юга не будут участвовать в организации всех 10 принципов украинской формулы мира. Это абсолютно нормально", - сказал Жовква.

Учитывая это, по его словам, одной из задач саммита в Джидде будет распределение ответственности между странами по соорганизации или солидерства в том или ином пункте.

"Если Китай говорит о ядерной безопасности, то Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте номер 1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте номер 8. И это нормальная практика. Мы понимаем разность позиций каждой страны", - пояснил заместитель руководителя ОП.

Жовква отметил, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости украинской формулы мира.

"И, обратите внимание, что сейчас все меньше и меньше звучит так называемых альтернативных предложений, мнений относительно мира. Потому что украинская сторона, продолжая работу над этой формулой мира, учитывает рациональные пожелания наших партнеров", - добавил он.

Саммит в Саудовской Аравии

Известно, что завтра в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе США, ЕС, Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.

Отметим, что Китай присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии.

В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.

Мы также писали, что Украина стремится создать большую коалицию дипломатической поддержки вне своих основных западных сторонников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.