На саміті Ради Європи обговорять покарання РФ за воєнні злочини, - Зеленський

Президент зазначив, що у вівторок порушив питання про трибунал над РФ під час спілкування з прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір, яка відвідала Київ.

"Ми обговорили співпрацю з євроатлантичного та європейського напрямів, у міжнародних структурах. Одне з ключових питань - покарання держави-терориста та всіх російських убивць", - сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що Україна готується до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи, що відбудеться у столиці Ісландії Рейк'явіка.

За словами Зеленського, саміт "може мати важливе значення для притягнення Росії до відповідальності за агресію".

Відео: Володимир Зеленський висловився про трибунал над Росією за воєнні злочини в Україні