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Зеленський зустрівся з прем'єром Ісландії

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 17:06
Зеленський зустрівся з прем'єром Ісландії Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір. Вони обговорили підтримку України та боротьбу нашої країни проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, під час зустрічі було обговорено роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Розглянули імплементацію української формули миру. Також обговорили хід та перспективи відбудови України. Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері "зеленої" енергетики та запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проекти в нашій державі", - розповів президент.

Зеленський подякував Якобсдоттір та її народу за політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні.

Окрім цього було обговорено питання ядерної безпеки, яку Росія ставить підзагрозу.

За результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

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