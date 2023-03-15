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На саміті Ради Європи обговорять покарання РФ за воєнні злочини, - Зеленський

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Середа 15 березня 2023 00:45
На саміті Ради Європи обговорять покарання РФ за воєнні злочини, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Питання притягнення Росії до відповідальності за скоєння воєнних злочинів в Україні обговорять на саміті глав держав та урядів Рад Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Української держави Володимира Зеленського у відеозверненні.

Президент зазначив, що у вівторок порушив питання про трибунал над РФ під час спілкування з прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір, яка відвідала Київ.

"Ми обговорили співпрацю з євроатлантичного та європейського напрямів, у міжнародних структурах. Одне з ключових питань - покарання держави-терориста та всіх російських убивць", - сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що Україна готується до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи, що відбудеться у столиці Ісландії Рейк'явіка.

За словами Зеленського, саміт "може мати важливе значення для притягнення Росії до відповідальності за агресію".

Відео: Володимир Зеленський висловився про трибунал над Росією за воєнні злочини в Україні

Раніше повідомлялося, що за результатами зустрічі Володимира Зеленського та Катрін Якобсдоттір було підписано Спільну декларацію.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити проект української резолюції про створення спецтрибуналу з агресії проти України.

Також ми писали, що створення спеціального трибуналу для Росії у зв'язку зі злочинами в Україні підтримують уже 32 країни.

Додамо, Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.

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