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На саммите Совета Европы обсудят наказание РФ за военные преступления, - Зеленский

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Среда 15 марта 2023 00:45
На саммите Совета Европы обсудят наказание РФ за военные преступления, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Вопрос привлечения России к ответственности за совершение военных преступлений в Украине обсудят на саммите глав государств и правительств стран Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинского государства Владимира Зеленского в видеообращении.

Президент отметил, во вторник поднял вопрос о трибунале над РФ во время общения с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир, которая посетила Киев.

"Мы обсудили сотрудничество по евроатлантическому и европейскому направлениям, в международных структурах. Один из ключевых вопросов - наказание государства-террориста и всех российских убийц", - сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что Украина готовится к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы, который состоится в столице Исландии Рейкьявика.

По словам Зеленского, саммит "может иметь важное значение для привлечения России к ответственности за агрессию".

Видео: Владимир Зеленский высказался о трибунале над Россией за военные преступления в Украине

Ранее сообщалось, что по результатам встречи Владимира Зеленского и Катрин Якобсдоттир была подписана Совместная декларация.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН принять проект украинской резолюции о создании спецтрибунала по агрессии против Украины.

Также мы писали, что создание специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине поддерживают уже 32 страны.

Добавим, Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.

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