На саммите Совета Европы обсудят наказание РФ за военные преступления, - Зеленский

Вопрос привлечения России к ответственности за совершение военных преступлений в Украине обсудят на саммите глав государств и правительств стран Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинского государства Владимира Зеленского в видеообращении.

Президент отметил, во вторник поднял вопрос о трибунале над РФ во время общения с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир, которая посетила Киев.

"Мы обсудили сотрудничество по евроатлантическому и европейскому направлениям, в международных структурах. Один из ключевых вопросов - наказание государства-террориста и всех российских убийц", - сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что Украина готовится к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы, который состоится в столице Исландии Рейкьявика.

По словам Зеленского, саммит "может иметь важное значение для привлечения России к ответственности за агрессию".

Видео: Владимир Зеленский высказался о трибунале над Россией за военные преступления в Украине