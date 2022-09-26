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На саміті у Празі підписано документи про приєднання Києва до Пакту вільних міст, - Кличко

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Понеділок 26 вересня 2022 14:00
На саміті у Празі підписано документи про приєднання Києва до Пакту вільних міст, - Кличко Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ приєднався до Пакту вільних міст. Церемонія підписання відбулася під час саміту Пакту, який розпочався сьогодні в Празі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Приєднання Києва до Пакту вільних міст - це ще одна можливість для спільного та ефективного подолання викликів, що постали сьогодні перед Україною та цивілізованим демократичним світом. Сьогодні для нас дуже важлива ваша підтримка і допомога і важлива наша ефективна співпраця. Я дякую європейським колегам, міста яких надали прихисток українським біженцям. Дякую за допомогу, яку ви надсилали Києву, і за те, що налаштовані допомагати нам у відновленні", - заявив Віталій Кличко після церемонії підписання.

На саміті Пакту мери європейських міст обговорять підтримку України та допомогу українським містам, - економічну, гуманітарну, допомогу у відновленні інфраструктури та житла.

Віталій Кличко у Празі також провів зустрічі з мерами Берліна, Варшави, Праги, Будапешту, Гамбургу, Франкфурту, Афін та Вільнюса.

Запланована зустріч Віталія Кличка з віце-президентом Європейської комісії.

Пакт вільних міст - це відкритий і прогресивний міський альянс, започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешту, Праги та Братислави. В межах Пакту європейські міста співпрацюють у захисті демократії, у боротьбі з корупцією та популізмом, розвитку місцевого самоврядування й побудові ефективної взаємодії із національними урядами. Також реалізують спільні ініціативи та проєкти, адаптовані до потреб окремих міст.

Зокрема, мери Пакту вільних міст ініціювали загальноєвропейське лобіювання для прямого доступу до фінансування ЄС важливих для міст проектів. Та звернулися до інших мерів-однодумців щодо більш ефективної співпраці та перспективного розширення мережі.

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